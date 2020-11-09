Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что уполномоченным по правам человека может стать гражданин, постоянно проживающий в Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как уточняет ТАСС, также законом закрепляется, что омбудсменом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет. При этом ему запрещается открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.



Проект этого закона был внесен президентом в рамках реализации новых положений Конституции.