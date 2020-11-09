Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет функции Совета безопасности России и запрещает его членам иметь зарубежные счета. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как отмечает ТАСС, закон относит к полномочиям Совбеза вопросы, «касающиеся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз». Кроме того, в перечень включено пресечение действий, направленных на отчуждение части территории РФ, а также призывов к таким действиям.

Заместителю председателя, секретарю и членам Совбеза запрещается иметь вклады за рубежом, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках.

Кроме того, согласно закону «О безопасности», решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению.

