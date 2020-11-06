Примсоцбанк ввел новый вклад «Социальный» для пенсионеров, которые не имели вкладов в банке в период с 1 января 2019 года по настоящее время.

Вклад открывается в сумме от 10 тыс. до 100 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка при оформлении депозита в отделении — 5,6%, через интернет-банк — 5,7% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.



При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования.