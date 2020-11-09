Члены наблюдательного совета Совкомбанка единогласным решением вновь избрали председателем совета Михаила Кучмента. Об этом в банке сообщили в понедельник, 9 ноября, уточнив, что голосование было проведено 5 ноября.

Состав набсовета Совкомбанка был утвержден 29 сентября 2020 года и остался без изменений.



Михаил Кучмент является совладельцем и вице-президентом ООО «Домашний интерьер», развивающего в России розничную сеть европейских гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff. Наблюдательный совет Совкомбанка он возглавляет с апреля 2015 года и входит в его состав с декабря 2014 года. Кроме того, Кучмент входит в состав комитета набсовета по стратегии, а также является одним из крупнейших акционеров кредитной организации.