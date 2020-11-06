Минэкономразвития готовится запустить с марта 2021 года единый реестр обязательных требований к бизнесу, пишет «Коммерсант» . Речь идет об обязательных требованиях, которые предстоит соблюдать бизнесу после срабатывания «регуляторной гильотины» — отмены избыточных и устаревших требований к бизнесу. В течение 2020 года ведомства совместно с экспертами должны пересмотреть обязательные требования на их соответствие риск-ориентированному подходу, заложенному в основу реформы контрольно-надзорной деятельности. С 1 января 2021 года все неактуализированные требования будут отменены, а их оценка недопустима, как и привлечение бизнеса к ответственности за их несоблюдение.

Новые требования должны вступить в силу 1 марта 2021 года. Первыми сведения о своих требованиях в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация и МЧС.

Реестр должен систематизировать все предъявляемые к бизнесу требования: так, в него войдут сведения об их составе и ссылки на нормативно-правовые акты, содержащие эти требования. Ведомства при внесении требований в реестр также будут указывать сроки их действия и круг лиц, на который они распространяются. В реестр войдет и информация о возможных санкциях за нарушения поднадзорных и перечень госорганов, которые уполномочены привлекать бизнес к административной ответственности.

Как указывают авторы проекта, документ должен создать правовые основы «доведения обязательных требований до сведения лиц, обязанных их соблюдать». Предполагается, что сам реестр будет регулярно обновляться — при актуализации обязательных требований сведения об изменениях должны быть внесены минимум за пять дней до вступления поправок в силу, следует из проекта. Работа по пересмотру обязательных требований с 2021 года также должна стать постоянной — решения об их отмене или пролонгации будут зависеть от эффективности требований.