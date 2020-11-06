Интеркоммерц Банк подал заявление о включении долга перед ним в размере 113,8 млн рублей в реестр требований кредиторов ООО «Мосхозторг», говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Заявление банка суд рассмотрит 22 декабря.

Арбитраж по заявлению ООО «Интеграл» ранее ввел процедуру наблюдения в отношении «Мосхозторга». Требование заявителя в размере 369,5 тыс. рублей было включено в реестр кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 28 января 2021 года.

В мае суд оставил без рассмотрения заявление трех индивидуальных предпринимателей о банкротстве «Мосхозторга». Арбитраж 17 июня 2019 года удовлетворил иск предпринимателей о взыскании с компании более 7,5 млн рублей долга по аренде нежилого помещения на Новослободской улице. Суд 1 ноября 2019 года предложил заявителям представить в суд письменное согласие на финансирование процедур банкротства в отношении должника. В случае согласия суд обязал перечислить денежную сумму, необходимую для финансирования процедур банкротства ООО, на депозитный счет арбитражного суда Москвы. ИП не исполнили определение суда о перечислении денежных средств.