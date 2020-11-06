Представьте ситуацию — прямо сейчас вы стали пенсионером. Неработающим. Знаете, на какую пенсию ежемесячно будете теперь жить? А вот давайте-ка и подсчитаем.

1. Из каких частей состоит пенсия?

Пенсия состоит из двух частей:

- страховая — то, что даст государство,

- накопительная — то, что мы заработали сами.

2. Как создается накопительная часть?

Вы можете сами создавать накопительную часть через негосударственный пенсионный фонд, делая регулярные отчисления. С 2014 года отчисления в эту часть пенсии работодатели не делают. Теми деньгами, что попали туда раньше, распоряжается управляющая компания «ВЭБ.РФ» или выбранный вами фонд. Накопительная часть инвестируется в ценные бумаги.

3. Как рассчитывается страховая часть пенсии?

Рассчитать страховую пенсию по старости можно по формуле:

Страховая пенсия (СП) = Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии х Стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения страховой пенсии + Фиксированная выплата.

· Стоимость пенсионного коэффициента с 1 января 2020 года = 93 рубля. Ежегодно индексируется государством.

· Фиксированная выплата на 1 января 2020 года = 5 686,25 рубля. Ежегодно индексируется государством.

Таким образом, расчет страховой пенсии в 2020 году осуществляется по формуле:

СП = ИПК * 93 + 5 686,25.

Максимальное количество ИПК в этом году – 9,57, в 2021 году – 10.

4. Как подсчитать свою пенсию?

Самый быстрый и простой способ сосчитать свою возможную пенсию – воспользоваться пенсионным калькулятором ПФР http://www.pfrf.ru/eservices/calc .

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: сумма пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения страховой пенсии, и прибавляется сумма фиксированной выплаты.





При расчете условного размера страховой пенсии помните, что максимальная заработная плата до вычета НДФЛ, облагаемая страховыми взносами, — 107 666 рублей в месяц.

Полученная сумма будет указана по текущим ценам, без учета индексаций!

5. На что нужно обратить внимание при обращении в ПФР?

С 2025 года и позднее, чтобы получить пенсию, нужен стаж от 15 лет и от 30 баллов в сумме ИПК. За каждый род деятельности и страховые периоды они начисляются по-разному. Узнать эти периоды можно по ссылке .

Получение права на страховую пенсию зависит от года назначения страховой пенсии:





С этой таблицей и таблицей коэффициентов для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за ее назначением можно подробнее ознакомиться по ссылке .

6. Как узнать, где моя накопительная часть?

Это можно узнать в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru или в своем негосударственном пенсионном фонде.

Также на портале госуслуг можно заказать справку о состоянии пенсионного счета.

Бонус:

Индивидуальные предприниматели и самозанятые получают минимальное количество ИПК, трудовой стаж учитывается.

Также при расчете пенсии необходимо учитывать ее минимальный размер в зависимости от региона прописки. Ознакомиться с такой таблицей, а также с минимальными размерами фиксированной выплаты по каждому виду пенсий можно по ссылке .

Трудящиеся в социально значимых сферах могут узнать о начисляемых им надбавках у своего работодателя.

Помните, что уплачиваемые налоги никак не влияют на нашу пенсию. На нее влияют только страховые взносы.