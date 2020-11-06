В минувшую пятницу российский рынок акций шел вверх; в лидерах роста были акции горнометаллургического сектора – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,6% до 1 178 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 1,2% до 2 895 пунктов на ожиданиях победы кандидата от демократической партии Джозефа Байдена и сохранения лидерства республиканской партии в Сенате США. Курс рубля ослаб на 0,5% до 77,41 руб./долл. вслед за резким снижениемцен на нефть (Brent -3,6% до 39,45 долл./барр.) на фоне роста опасений по поводу перспектив роста и спроса в обстановке сильного роста зараженных Covid.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций получит долгожданные драйверы роста и будет идти вверх на фоне ралли активов EM: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет расти, так как инвесторы начали проявлять интерес к риску и возвращаются на рынки EM после того как в минувшие выходные стало известно о победе Джозефа Байдена и республиканской партии в Сенате США. Кроме того, республиканцам удалось увеличить число голосов в Палате представителей, что, вероятно, будет способствовать более сбалансированным решениям в области некоторых реформ, обещанных Джозефом Байденом. Позитивная статистика из Китая, сильные цены на нефть и курс рубля окажут поддержку российскому рынку акций сегодня; мы ожидаем рост бумаг экспортеров горнометаллургического и нефтегазового секторов. Мы также ожидаем сохранение спроса на акции компаний ТМТ-сектора. Напомним, что завтра, после закрытия рынка будут объявлены результаты полугодовой ребалансировки индекса MSCI; в числе изменений ожидается включение бумаг MAIL в расчетную базу индекса MSCI Russian Standard и исключение акций MMK. Бумаги FEES – кандидатна включение в индекс MSCI Russia Small-cap.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Продажи автомобилей выросли на 7% г/г в октябре; ПОЗИТИВНО Рост продаж автомобилей удвоился в октябре с + 3,4% г/г в сентябре. Мы считаем, что за этим позитивным результатом стоят два фактора. Спрос на автомобили увеличивается в соответствии с ослаблением курса рубля, так как (1) растут опасения по поводу того, что цены на автомобили будут корректироваться в соответствии с ослаблением рубля, и (2) возрастает готовность инвестировать сбережения в материальные активы. Мы считаем, что продажи автомобилей продолжат расти в последние месяцы года.

В октябре инфляция составила 4,0% г/г; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил Росстат, потребительские цены выросли на 0,4% м/м в октябре, что стало позитивным сюрпризом, учитывая что цифры по недельной инфляции изначально указывали на рост цен на 0,5% м/м в октябре. В результате, годовая инфляция ускорилась с 3,7% г/г в сентябре до 4,0% г/г в октябре. Несмотря на то, что ключевая цифра оказалась немного лучше ожиданий, цены как на продовольственные, так и непродовольственные товары выросли в октябре на 0,6% м/м и на 0,7% м/м соответственно. Ускорение роста цен на продовольственные товары может быть связано с двумя факторами: 1) в октябре исчерпал себя эффект сезонной дефляции; 2) введение мягких карантинных мер привело к возобновлению спроса на товары длительного пользования. Так, цены на сахар выросли на 18,3% м/м в октябре, цены на подсолнечное масло – на 7,4% м/м. В результате в годовом исчислении рост цен на продовольственные товары в октябре достиг 4,8% г/г, на непродовольственные товары — 4,2% г/г. В целом инфляция за октябрь говорит против понижения ключевой процентной ставки на заседании ЦБ в декабре; однако курс рубля показывает некоторые признаки стабилизации и, кроме того, понижение ключевой процентной ставки в декабре будет последней возможностью в этом году повлиять на инфляционный тренд 2021 г., если ЦБ действительно обеспокоен дезинфляционными рисками.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)