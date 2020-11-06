Ежемесячные объемы хищений на российских сайтах объявлений достигли уже 120 млн рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на исследование Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). По оценке экспертов, это сейчас второй по размеру сегмент мошенничества после банковского. Мошеннические группировки за 12 месяцев к ноябрю 2020 года заработали более 660 млн рублей на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании. Общий размер хищений достигает минимум 0,8–1 млрд рублей, уточнил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через СберБанк , выяснили в DLBI. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юле» (22% и 23%). Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. рублей, а организатора группировки — 1,8 млн. Средняя сумма одной трансакции — 5,9 тыс. рублей, отмечается в исследовании.

Росту объемов способствовали увеличение популярности сайтов объявлений, а также появление «криминального аутсорсинга» в формате «мошенничество как сервис», что позволило мелким мошенникам получить простой доступ к технологиям, полагает Оганесян.

По мнению экспертов, хищение денег набирает обороты и в связи с появившейся возможностью прямой оплаты заказа и перевода денег через интернет-площадки: мошенники связываются с жертвами в обход официального ресурса и предлагают завершить покупку путем перевода денег по фишинговой ссылке. Также продавец может сообщить о техническом сбое и прислать ссылку на оплату от «службы технической поддержки», при переходе по которой покупатель попадет на вредоносный ресурс. Аналогичным образом мошенники могут перенаправить покупателя на поддельный сайт курьерской службы или проинформировать о том, что с товаром случилась форс-мажорная ситуация, поэтому для компенсации необходимо организовать возврат денежных средств, рассказали эксперты.