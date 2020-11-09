Энергобанк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Сервис запущен в мобильном приложении и интернет-банке «Энергобанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты банка могут мгновенно в любое время суток переводить средства в рублях на счета в банки — участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы в рублях из других банков — участников СБП», — говорится в сообщении финучреждения.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Оператором и расчетным центром системы выступает ЦБ РФ, а операционным платежным и клиринговым центром — Национальная система платежных карт.