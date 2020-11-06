Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Банка ДОМ.РФ до уровня «ruA+», по рейтингу установлен «позитивный» прогноз. Ранее у банка был рейтинг «ruA» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса на фоне сохранения существенного запаса по капиталу и поддержания приемлемого качества активов. «Позитивный» прогноз по рейтингу установлен в связи с ожиданиями агентства по дальнейшему укреплению рыночных позиций за счет развития профильных направлений деятельности, а также планов по дальнейшей докапитализации банка» — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

«Рейтинг банка характеризуется адекватной оценкой рыночных позиций, комфортными позициями по капиталу и ликвидности, а также адекватным уровнем рентабельности, приемлемым качеством активов и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны основного акционера, что учтено в факторе поддержки», — указывают аналитики.

Банк ДОМ.РФ — крупный ипотечно-строительный банк с широкой федеральной сетью обслуживания. В настоящее время банком реализуется стратегия, направленная на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере («ДОМ.РФ», единственный акционер банка), в том числе в рамках ипотечного жилищного кредитования и проектного финансирования застройщиков.



В числе прочего в релизе отмечается, что за девять месяцев 2020 года банк неоднократно докапитализировался (суммарно около 27 млрд рублей), что позволяло поддерживать нормативы достаточности капитала на комфортных уровнях, несмотря на существенный прирост активов под риском. По оценке агентства, с учетом амбициозных планов банка по росту бизнеса для поддержания запаса по капиталу в рамках целевых уровней на горизонте следующих 12 месяцев ему потребуется привлечение дополнительного капитала.