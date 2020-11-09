Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанка до уровня «ruBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее действовал рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, повышение рейтинга связано с органическим ростом масштабов бизнеса банка при улучшении качественных характеристик кредитного портфеля и поддержании высокой прибыльности деятельности в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, приемлемым запасом по капиталу при высокой способности к его генерации, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — говорится в сообщении.

Деятельность банка сосредоточена в первую очередь в Алтайском крае. Слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на рынке в сочетании с узкой географией деятельности и концентрацией бизнеса на регионе с отрицательным индексом экономического здоровья по версии «Эксперт РА» (минус 31%). С позитивной стороны отмечается тенденция к росту основных доходных направлений бизнеса: за период с 1 января по 1 октября 2020 года портфель кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился на 30%, физлицам — на 12%.

Банк поддерживает оптимальные показатели достаточности собственных средств и буфера абсорбции убытков. Уровень рентабельности капитала оценивается как высокий, при этом увеличение рентабельности в 2020 году отчасти обусловлено восстановлением резервов в результате цессии проблемного кредита. Агентство констатирует адекватный уровень операционной эффективности банка.

Около 67% активов банка на 1 октября 2020 года формирует кредитный портфель, представленный преимущественно ссудами субъектам МСБ. Качество кредитного портфеля по юрлицам и ИП оценивается как приемлемое, при этом отмечается его позитивная динамика. Доля розничных кредитов (в основном представлены обеспеченными потребительскими ссудами) незначительная, составляет около 6,5% портфеля и характеризуется повышенной долей проблемных и безнадежных ссуд (26% на 1 октября). Агентство отмечает тенденцию к росту доли пролонгированных ссуд, однако адекватный текущий уровень резервирования кредитного портфеля и его приемлемая отраслевая диверсификация отчасти нивелируют эти риски.



«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, поскольку президент банка является одновременно и его ключевым бенефициаром», — говорится в числе прочего в релизе.