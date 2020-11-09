Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне «ruBBB+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен ограниченной оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительным уровнем корпоративного управления», — отмечается в сообщении «Эксперт РА».

Аналитики указывают, что ограниченная оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при достаточно сильных позициях на региональном уровне (второе место в списке крупнейших банков Нижегородской области по состоянию на 1 сентября 2020 года). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, обусловленная его специализацией на кредитовании субъектов МСБ и значительными вложениями в портфель ценных бумаг. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает низкая концентрация активных операций на аффилированных сторонах. Вместе с тем значительная концентрация клиентской базы на одном регионе может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе присутствия или усилении конкуренции со стороны значимых федеральных и региональных игроков, считают эксперты.

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков. Положительное влияние на капитальную позицию оказывает высокая рентабельность деятельности, что также позволяет банку совершать регулярные дивидендные выплаты.

Основу активов банка формирует ссудный портфель (48% валовых активов), представленный преимущественно кредитами субъектам МСБ. Уровень проблемных ссуд оценивается как адекватный. Тем не менее агентство констатирует обусловленный пандемией COVID-19 рост доли реструктурированных ссуд (с 8,6% на 1 апреля 2020-го до 14,8% на 1 сентября). Кредитный портфель банка исторически характеризуется высокой обеспеченностью.



Отмечается «удовлетворительный уровень корпоративного управления при отдельных недостатках во внутренних бизнес-процессах банка». «Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018—2020 годы, которая направлена на консервативный рост масштабов бизнеса при поддержании высокого запаса по капиталу и сохранение дивидендной доходности для акционеров. Утверждение новой стратегии развития планируется к концу 2020 года, однако агентство не ожидает, что ключевые ориентиры претерпят существенные изменения, что, по мнению агентства, не позволит заметно усилить рыночные позиции банка в перспективе нескольких лет», — говорится в релизе. «Эксперт РА» принимает во внимание работу банка по обновлению IT-инфраструктуры, однако консервативно оценивает использование малораспространенной АБС, а также отдельных элементов IT-архитектуры собственной разработки, которые потенциально могут ограничивать развитие банка в долгосрочной перспективе.