Чистая прибыль российского бизнеса группы ОТП в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по стандартам МСФО по итогам девяти месяцев 2020 года составила 2,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба группы.

«Бизнес результаты банка демонстрирует положительную динамику, несмотря на внешние вызовы текущего периода. В III квартале продолжился прирост объема кредитования. После снижения активности во II квартале выдачи кредитов наличными выросли на 165%, выдачи POS-кредитов — на 96%. По итогам девяти месяцев текущего года, одним из драйверов роста банка также стало направление автокредитования — на текущий момент портфель вырос на 121% по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении финучреждения.

Чистый процентный доход за три квартала текущего года сократился на 5% за в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Активы группы ОТП составили 173 млрд рублей.



Совокупный кредитный портфель банка составил 142,4 млрд рублей, в том числе, портфель розничных кредитов составил 127 млрд рублей, объем корпоративных кредитов — 15,3 млрд рублей;



Показатель покрытия резервами просроченного кредитного портфеля достиг 160%, что на 11 п. п. выше, чем в III квартале 2019 года.



Норматив достаточности капитала Н1.0 по итогам девяти месяцев составил 15,2%, что на 0,2 процентного пункта выше чем в сентябре 2019 и на 7,2 п. п. выше минимально допустимого значения.