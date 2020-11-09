Центробанк в понедельник, 9 ноября, сообщил о начале процедуры реорганизации Совкомбанка в форме присоединения к нему Вкабанка (Волго-Каспийский Акционерный Банк).

«Банк России сообщает о получении уведомления ПАО «Совкомбанк» о начале процедуры реорганизации кредитных организаций, представленного в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»... Одновременно ПАО «Совкомбанк» в соответствии с решением единственного акционера АО Вкабанк от 6 ноября 2020 уведомляет о начале процедуры реорганизации АО Вкабанк в форме присоединения к ПАО «Совкомбанк», — отмечается в релизе пресс-службы регулятора.

Совкомбанк 4 декабря 2019 года сообщил, что стал акционером Вкабанка с долей в акционерном капитале более 20%. Сумма сделки сторонами не разглашалась. В Совкомбанке заявили о «планах построить долгосрочное партнерство с Вкабанком с целью усиления позиций в Астраханской области».



Позже, в январе и феврале 2020 года Банк России направлял Совкомбанку предписания в связи с приобретением кредитной организацией пакета акций Вкабанка. В сообщениях регулятора уточнялось, что предписания направлены «в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций». Пояснялось, что регулятор «принял решение о несоответствии добровольного предложения, соответствующего требованиям пунктов 2—5 статьи 84.2 федерального закона «Об акционерных обществах» («Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества». — Прим. Банки.ру), Совкомбанка в отношении ценных бумаг Волго-Каспийского Акционерного Банка».

25 марта 2020 года Совкомбанк объявил о закрытии сделки по приобретению 91% акций Вкабанка у группы ключевых акционеров и менеджеров банка. Сделка была ранее согласована с Банком России, сообщает пресс-служба кредитной организации. Совкомбанк планирует существенно усилить позиции в регионе на базе бизнеса Вкабанка.