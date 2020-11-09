Идентификация граждан по видеосвязи при открытии банковских счетов связана с высокими рисками и требует тщательной проработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

«Предложенное решение касается идентификации клиентов банков по видеосвязи. Этот способ связан с высокими рисками как для граждан, так и для финансовых организаций. Именно поэтому он нуждается в тщательном изучении и пилотировании в песочнице Банка России», — отметили в ЦБ.

Также регулятор добавил, что в ходе пилотирования планируется оценить все риски и в дальнейшем обсудить их с заинтересованными государственными органами.

Ранее в понедельник РБК сообщил, что российские банки протестируют в «песочнице» ЦБ открытие счетов гражданам через видеосвязь. По данным издания, в пилотном проекте примут участие 18 кредитных организаций, включая Сбербанк.