В банках отмечают непрерывный рост спроса на инвестиционные продукты — россияне продолжают вкладывать деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), золото и ценные бумаги, пишут «Известия» , ссылаясь на опрос кредитных учреждений. Как пояснили представители банков, в большинстве случаев россияне предпочитают ИИС , золото, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и ценные бумаги. Многих интересуют рынок облигаций и точечные решения, связанные с акциями , также есть большой спрос на драгметаллы, отметили в кредитных организациях.

За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц на фондовый рынок составил почти 341 млрд рублей против 46,8 млрд за весь прошлый год. Эта динамика наглядно демонстрирует интерес россиян к альтернативным инструментам, пояснили в пресс-службе Хоум Кредит Банке. Реинвестицию депозитных средств провели 10% клиентов Почта Банка, которые не стали продлевать вклады. А в Банке ДОМ.РФ в среднем 10–15% с окончанием срока рассматривают альтернативные инструменты.

По словам директора дизайн-офиса СКБ-банка Анны Волковой, инвестпродукты предлагаются вкладчикам, которые приходят забирать депозиты, их около 5%. Но есть и обратный тренд, когда действующие клиенты не только не изымают, а, напротив, дополнительно пополняют вклады.

По словам экспертов, пандемия опосредованно стала причиной смены сберегательно-инвестиционной модели россиян. В этом году среди физлиц наблюдается тренд на самостоятельное управление инвестициями без помощи брокеров. Доля ценных бумаг в сбережениях россиян приближается к 20%, что очень мало по сравнению с развитыми странами (более 70%), рынок еще очень далек от насыщения, отметили эксперты. По их мнению, постепенно часть накоплений граждан, аккумулированных в банках, уйдет на фондовый рынок, который не только дает возможность заработать «здесь и сейчас», но и обеспечивает их накопления защитой в будущем.