В 1989 году наша компания стала первопроходцем российской банковской автоматизации. В этот момент было положено начало самому технологическому и быстрорастущему сегменту российской ИТ-индустрии.



За это время компания « ПрограмБанк » совмещала и технологическое лидерство во многих областях ИТ для финансов, и бережное отношение к каждому клиенту.



Мы первыми выпустили систему для крупнейших банков « Афина », создали массовую централизованную АБС « Гефест », специализированное финансовое Хранилище данных « Нострадамус ».



Сейчас новые разработки « ПрограмБанка » — это, в первую очередь, продукты и компоненты на сервисной платформе в архитектуре JavaEE.



Это не только системы кредитования и обслуживания клиентов (для которых традиционно используется фронт-офисная архитектура), но и RegTech-решения, например, решение для предотвращения обналичивания средств — « ПрограмБанк.Финмониторинг » или решение для взаимодействия с госорганами — «ПрограмБанк.Интеграции».



Это соответствует общей политики цифровизации страны, когда, с одной стороны, госорганы предоставляют информацию в удобном электронном виде, а с другой — требуют от своих подназдорных организаций максимальной прозрачности не только финансовых показателей, но и используемых технологий.



В рамках той же концепции инновационного RegTech — разработка « ПрограмБанк.XBRL ». Она соответствует таксономии Центробанка и используется в одной из крупнейших финансовых компаний России.



Благодаря широкому продуктовому ряду, технологическим инновациям и, главное, доброй репутации на рынке, компания устойчиво входит в топ-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



При этом главной задачей «ПрограмБанка» остается предоставить максимальный уровень сервиса, комфорта и надежности всем своим клиентам — от Национального Клирингового Центра, занимающего четвертое место в рейтинге российских банков и заканчивая средними банками, фокусирующимися на выполнении специфических операций или обслуживании своего региона.

Справочная информация:

ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации. Компания работает на этом рынке уже 31 год.

Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ).



Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.