Минфин и Банк России концептуально поддерживают законодательную инициативу, направленную на борьбу с необоснованными отказами банков в кредитных каникулах. Это следует из предварительных отзывов ведомств на законопроект, внесенный 5 октября депутатом Натальей Костенко на рассмотрение Госдумы.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — подтвердил РБК представитель ЦБ. В Минфине не ответили на запрос.

Источник в Госдуме утверждает, что, поскольку позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся, он может быть принят в весеннюю сессию следующего года. Глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что еще не ознакомился с текстом инициативы и не готов ее комментировать.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поводом для него стали жалобы заемщиков: на фоне пандемии они стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, но получали отказы в «государственных каникулах». Взамен банки предлагали им собственные программы реструктуризации. Эти предложения не всегда «экономически выгодны для заемщиков и впоследствии приводят к росту закредитованности населения», говорится в записке.

Законопроект предполагает внесение поправок в процедуру изменения условий кредитных договоров, если заемщик подает заявление на ипотечные или кредитные каникулы по государственным программам (76-ФЗ и 106-ФЗ). Послабления для ипотечников действуют в России с августа 2019 года, а закон о кредитных каникулах вступил в силу в качестве меры поддержки населения в апреле этого года после ввода карантинных ограничений из-за пандемии.



Обе нормы позволяют клиенту банка обратиться за временной отсрочкой по кредиту в трудной жизненной ситуации. К ним, в частности, относятся потеря работы, получение инвалидности или снижение дохода более чем на 30%. По 106-ФЗ на кредитные каникулы также могли рассчитывать те, кто вышел на больничный из-за заражения коронавирусом.



Предлагаемые поправки, направленные против необоснованных отказов в каникулах, обяжут банки разъяснять заемщикам их причины и уведомлять должников. Клиент, в свою очередь, сможет обжаловать действия кредитора в досудебном порядке. Подобный подход заставит банки ответственнее относиться к обращениям за кредитными каникулами, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы документа отмечают, что ЦБ ранее рекомендовал кредиторам раскрывать причины отказов в каникулах, но некоторые банки продолжают не исполнять рекомендации регулятора.