C начала ноября и до конца 2020 года пользователи Mir Pay могут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой 20 рублей. Таким образом, стоимость поездки с учетом скидки для пользователей Mir Pay составит 24 рубля, сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт.



«Чтобы совершить оплату таким способом, достаточно активировать экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести смартфон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт», — отмечается в релизе.

После оплаты со счета карты «Мир», привязанной в приложении Mir Pay, будет списана полная стоимость разовой поездки, но уже спустя несколько минут сумма скидки (20 рублей) вернется на счет карты. Если к Mir Pay привязано несколько карт «Мир», то сумма поездки будет списана с той карты, которая была выбрана в приложении картой «по умолчанию».



Скидка для пользователей Mir Pay суммируется со скидкой , предоставляемой пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена. Таким образом, в утренние часы будних дней стоимость поездки, оплаченной на турникетах станций этих линий, для пользователей Mir Pay составит 2 рубля.

До конца года также продолжает действовать скидка по бесконтактным картам «Мир» — расплачиваясь в метро и на МЦК этим способом, держатели таких карт экономят 10 рублей с каждой поездки, оплаченной на турникете. Стоимость проезда в этом случае составит 34 рубля. Для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена стоимость проезда в утренние часы будних дней при условии оплаты бесконтактной картой «Мир» составит 12 рублей.