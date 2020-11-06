В России средняя страховая сумма по ипотечным кредитам за девять месяцев 2020 года выросла на 13% и составила 3,8 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, свидетельствуют данные исследования страховой компании «Согласие».



Самые большие ипотечные кредиты берут москвичи, жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. По итогам девяти месяцев 2020 года средняя страховая сумма по ипотеке у них составила 6,4 млн рублей (плюс 3%).

Жители других регионов страны обращаются в банки за меньшими ипотечными кредитами, что обусловлено более низкой стоимостью жилья. Средний размер страховой суммы по договорам ипотечного страхования в регионах — около 3 млн рублей (плюс 17%).

В период с января по сентябрь 2020 года в страховой компании «Согласие» было оформлено почти 33 тыс. договоров страхования ипотеки (плюс 8%).