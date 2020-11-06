В приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для малого бизнеса появились stories — изображения и короткие сообщения с полезной информацией для предпринимателей, говорится в релизе банка.

С помощью stories клиенты узнают о новых продуктах и могут быстро их открыть — из истории можно перейти на страницу предложения, узнать условия и подать заявку.

«Также в stories появляются важные новости, акции и опросы, позволяющие улучшить клиентский опыт и сделать работу с приложением еще более комфортной. С помощью истории можно связаться со специалистом банка и быстро получить ответ на интересующий вопрос», — сказано в сообщении.

