Заубер Банк с 5 ноября 2020 года изменил процентные ставки по вкладу «Стабильный» .

Теперь вклад «Стабильный» (от 100 тыс. рублей на 181 день) можно оформить под 5,2% годовых (ранее 5,5%). Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет.

Вклад предназначен для клиентов, имеющих в банке вклады, закрытые по сроку не ранее 1 июля 2020 года.