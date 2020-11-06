CEO Юнистрим Digital стала президент системы денежных переводов Юнистрим Ксения Чернышева. Уже сформирована и команда ключевых менеджеров. Татьяна Колосова будет контролировать разработку инновационных продуктов, Юлия Погосян — развитие мобильной платформы, Екатерина Ковалева — карточные продукты.



«Около 50% трансакций в системе Юнистрим наши клиенты совершают онлайн — через сайт и мобильное приложение. Учитывая перспективность развития цифровых продуктов, мы решили выделить отдельное направление в структуре компании, что позволит нам уделять максимум внимания развитию финансовых технологий», — комментирует Ксения Чернышева. — Сейчас наши флагманы – это переводы с карт любых банков с выплатой наличными и на карты, в том числе национальных платежных систем в странах СНГ, и собственная платежная карта Юнистрим. Наша основная цифровая платформа для клиентов – мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы. Именно ее мы планируем активно развивать в 2021 году, наращивая функциональность и улучшая клиентский опыт при взаимодействии с платформой».

Помимо денежных переводов, в мобильном приложении реализована услуга пополнения счетов мобильных операторов и оплата трудовых патентов. Сейчас клиенты могут пополнить счета крупнейших мобильных операторов в Армении, Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане. В ближайших планах расширить географию услуги и дать возможность клиентам оплачивать услуги мобильных операторов по всему миру.

«Также в рамках централизации наших цифровых сервисов на мобильной платформе Юнистрим Денежные переводы в начале 2021 года мы планируем завершить работы по интеграции в нее функционала текущего мобильного банка, который используют держатели карты Юнистрим. Таким образом, связка карта Юнистрим и мобильная платформа Юнистрим Денежные переводы станут основными «воротами» для клиента к получению широкого спектра услуг системы Юнистрим и ее партнеров на максимально выгодных условиях», - рассказывает Ксения Чернышева.

Развивая направление диджитал, Юнистрим сможет не только полностью удовлетворить запросы современного клиента, но и предвосхищать их, тем самым способствуя популяризации цифровых услуг среди трудовых мигрантов. В 2019 году Фонд «Сколково» совместно с компанией VR_Bank по итогам проведенного исследования назвали Юнистрим одним из лидеров по степени цифровизации денежных переводов в России.

По данным Deloitte, Россия входит в топ-10 стран по цифровизации банков. При этом, индекс РФ превышает среднемировой: индекс цифровизации по миру составляет 45%, в России — 51%.