Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций, пишет РБК . Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о ставке налога 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета, отмечается в заключении ВШЭ.

С 2021 года в России впервые за 20 лет будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов физических лиц: по поручению президента НДФЛ вырастет с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 млн рублей в год. Повышенным налогом будет облагаться часть доходов, превышающая 5 млн рублей. При расчетах будут учитываться только периодические и активные доходы. Минфин сообщил, что другие варианты изменений по НДФЛ и налогу на прибыль сейчас не разрабатываются.

По словам экспертов, поскольку ВШЭ предлагает облагать повышенным налогом только неинвестируемые доходы, такой подход представляет собой штраф за накопление капитала. Подтолкнуть физлица вкладывать деньги может только повышение привлекательности таких инвестиций. При цели увеличить налогообложение доходов богатейших лиц бессмысленно повышать НДФЛ: они получают основные доходы не в виде зарплат, а в виде дивидендов, считают эксперты. По их мнению, нужно вернуться к идее ужесточить правила налогового резидентства. Жесткие правила налогового резидентства логично вводить по мере роста привлекательности России для ведения бизнеса, совершенствования судебной системы, защиты предпринимателей от административного давления. Так, значительное улучшение условий ведения бизнеса должно компенсировать рост налогов, пояснили эксперты.

Помимо повышения подоходного налога для богатых ВШЭ выступает за повышение до 24% или даже до 30% ставки налога на прибыль на свободные неинвестированные средства корпораций. Компании в России накопили на корпоративных счетах и банковских депозитах более 31,8 трлн рублей, следует из данных ЦБ на 1 октября 2020 года, что на 10%, или почти на 3 трлн рублей, больше, чем год назад (28,9 трлн рублей). Сложно сказать, какую их часть можно отнести к неинвестируемым и по каким критериям.

Все налоговые изменения нужно рассматривать в комплексе, отмечает замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов. По его словам, в общем случае повышать налоги, изымая деньги у производителей в пользу бюджета, когда сам бизнес должен искать пути выхода из кризиса, нецелесообразно. На фоне пандемии нужно расширять вложения в здравоохранение и поддержку наиболее проигравших секторов: предприятия пострадали из-за ограничений, введенных самим государством, и бизнесу нужно компенсировать затраты и потери, объясняет эксперт. В такой ситуации повышение налогов на неинвестируемые средства с эффективным инвестиционным вычетом может быть оправданной мерой, полагает он.