В России предложили запретить микрофинансовые организации (МФО), с соответствующей инициативой выступила партия «Справедливая Россия». Законопроект, которым предусматривается признание утратившим силу ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», был внесен в Госдуму.

«Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также в ней отмечается, что «в результате сложившихся жизненных обстоятельств, вызванных принятыми на себя непосильными для граждан финансовыми обязательствам, социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности».

Авторы законопроекта не исключают того, что при улучшении экономической ситуации в стране, возникнет необходимость в разработке и принятии нового, более продуманного и соответствующего требованиям мировой финансовой системы закона о данном виде финансовой деятельности.