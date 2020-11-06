Проект поправок к закону «О занятости населения в РФ» будет внесен на рассмотрение Госдумы на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замглавы фракции «Единой Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства, передает ТАСС.

«Законопроект предполагает, что называется, срочный ремонт закона. То, что нужно сделать уже сейчас, — онлайн-формат, создание единого для всей России портала [занятости], расширение федеральных полномочий [в этой сфере]: сегодня занятостью в основном занимаются субъекты [РФ], а нам необходимо налаживать межрегиональные связи. Это должно быть основным, а не завоз мигрантов из-за рубежа. Вот эти все вещи мы постараемся максимально учесть в небольшом законопроекте», — сказал Исаев. По его словам, рабочая группа рассчитывает, что документ вступит в силу в начале следующего года.



При этом члены группы договорились разработать фундаментальный законопроект о занятости. «Это будет либо коренное изменение закона о занятости, либо даже новая редакция закона «О занятости населения в РФ», — уточнил депутат. — Мы договорились обсудить и принять окончательное решение о возможном переходе к страхованию безработицы, которое существует и успешно действует во многих странах мира. А также мы намерены договориться об общих принципах предоставления пособий, о создании дополнительных условий поддержки занятости таких уязвимых групп населения, как инвалиды или молодые специалисты, впервые ищущие работу».

Как отметил парламентарий, некоторые из перечисленных изменений найдут отражение уже в первом законопроекте. «Но основная разработка впереди. Мы рассчитываем разработать большой закон до конца полномочий нынешнего созыва Государственной думы», — добавил он.



«Уже на следующей неделе мы рассчитываем внести [в Госдуму] программу-минимум по изменению закона о занятости и будем работать над программой-максимум», — резюмировал Исаев.

