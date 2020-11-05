Центральный районный суд Тольятти продлил до 14 апреля 2021 года срок ареста бывшего председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, сообщили РАПСИ в суде.

Такое решение было принято на предварительном слушании по уголовному делу о покушении банкира на дачу взятки в размере не менее 2 млн долларов.

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России 6 октября сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении Попова (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 291 УК РФ).

Эпизод с дачей взятки судьям Верховного суда (ВС) РФ был выявлен в ходе расследования уголовного дела по части 3 статьи 210 УК РФ, он выделен в отдельное производство. Уголовное дело по статье 210 было возбуждено Следственным комитетом 16 мая 2019 года. В документах следствия говорится, что злоумышленники (обвиняемые по делу Александр Попов, Владимир и Сергей Махлаи, Андреас Циви и др. — всего более десяти человек), «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц».

Попов был задержан в аэропорту Внуково 31 мая 2019 года и в тот же день арестован. Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли ТоАЗа в офшоры, ущерб от которых составил 85 млрд рублей, а также по продаже наиболее ликвидных активов предприятия вместе с земельными участками, из-за которых завод и его акционеры понесли ущерб в размере более 2 млрд рублей. Кроме того, следствие отмечало, что Попов вовлекал в реализацию преступных схем множество компаний и физических лиц, главным образом — своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Вина Попова по делу о даче взятки полностью подтвердилась, СК передал дело в Генпрокуратуру России для принятия решения о передаче материалов в суд.