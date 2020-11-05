Стоимость «пробива» персональных данных клиентов российских банков на черном рынке в 2020 году выросла на 20%: с 7,7 тыс. до 9,3 тыс. рублей, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Сейчас выписка за месяц в среднем стоит 9 250 рублей, в 2019-м эта услуга обходилась в 7667 рублей. Вместе с тем медианная стоимость нелегальных выписок по счетам российских абонентов сотовой связи в течение последнего года сократилась с 11 375 до 10 625 рублей за месяц, оценили в DLBI. Стоимость информации из госструктур медленно растет от года к году, но в целом остается на низком уровне.

По словам основателя сервиса поиска утечек и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, рост стоимости «пробива» говорит о том, что число предложений сокращается: кредитные организации берут утечки под контроль. Но опасным трендом он считает сближение цены «пробива» и стоимости криминальной замены сим-карты: это может привести к новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники будут перевыпускать симку, привязанную к конкретному счету, и перехватывать управление им.

В Московском Кредитном Банке, «Открытии» и «Зените» случаев потери сведений не было, заявили их представители. В «Открытии» предположили, что кредитные организации стали уделять больше внимания борьбе с утечками и риски инсайдеров, которые сливают информацию, выросли. Значит, и стоимость их услуг увеличилась. Чаще всего злоумышленники получают сведения из некрупных интернет-магазинов, которые вопросам защиты персональных данных, к сожалению, уделяют недостаточно внимания, считают в Московском Кредитном Банке.

«Билайн» строго следит за сохранностью информации о своих клиентах, постоянно совершенствуя системы защиты, сообщил представитель оператора. Он уточнил, что после перехода на удаленный формат работы эти меры были усилены дополнительно. Tele2 принимает все необходимые меры по защите персональных данных абонентов и осуществляет постоянный контроль за сохранностью этих сведений, заверили в компании.