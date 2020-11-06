Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных граждан и компаний, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. По ее словам, сейчас сложная ситуация в экономике и «оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно».

«Бюджет уже сверстан, готовится ко второму чтению, и такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься», — сказала Перминова.

Ранее эксперты ВШЭ предложили повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных россиян на уровне 20—24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а также налог на прибыль компаний — 24—30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Перминова подчеркнула, что после двадцатилетнего периода, когда использовалась плоская шкала налогообложения, уже предприняты определенные шаги по повышению налоговой ставки для тех, кто получает более пяти миллионов рублей в год до 15%. «Порядка 60 миллиардов рублей пойдут на благое дело», — отметила она.