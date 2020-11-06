Российские банки в сентябре выдали ипотеку на рекордные 503,6 млрд рублей, говорится в информационном бюллетене Банка России «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России»

«В сентябре 2020 года на рынке ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) был достигнут исторический максимум за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов — банки выдали 199 тыс. ИЖК на общую сумму 503,6 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,9 и 2,1 раза соответственно)», — отмечается в материалах.



Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, в сентябре 2020 года составила 7,32%, оставаясь при этом существенно ниже уровня первой половины текущего года, а также сентября 2019 года (9,68%).

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 01.10.2020 составила 8,8 трлн рублей, увеличившись за месяц на 3,2%, а по сравнению с аналогичной датой годом ранее – на 18,3%. Доля просроченной задолженности по ИЖК на 01.10.2020 сохраняется на уровне 0,9%.

В сентябре 2020 года около трети выданных физическим лицам кредитов составляли ИЖК (32,9%), в то время как годом ранее этот показатель составлял 19%.