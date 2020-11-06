Россия и Люксембург 6 ноября подписали протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ. Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.

«Протоколом определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года», — сообщает ведомство.

Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигациям , облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

В настоящее время продолжаются переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.