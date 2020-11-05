В Росреестре планируют сократить срок регистрации сделок с недвижимостью, в том числе с использованием ипотечных кредитов , и перевести весь процесс в онлайн-формат, пишет «Российская газета». Для этого ведомство совместно с ЦБ и кредитными организациями разрабатывает единый стандарт взаимодействия в электронном виде.

Следующий этап — создание цифровой платформы, что даст возможность сделать ипотеку «бесшовной» и сократить процесс оформления сделки до одного дня, пояснили в Росреестре. Предполагается, что этот процесс заработает в 2021—2022 годах.

Также планируется в 2021—2023 годах перевести в цифровой вид большую часть услуг ведомства. Они станут более доступны и безопасны для пользователей. Также будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, в том числе ипотеки, удобного поиска земли для жилья и бизнеса, взаимодействия с кадастровыми инженерами и проведения аналитики рынка недвижимости в онлайн-режиме. Планируется, что в 2021 году будут представлены пилотные версии проектов. Одним из главных направлений цифровой трансформации Росреестра станет увеличение доли электронных услуг.

Крайне важным этапом является завершение в октябре перехода всех регионов на ФГИС ЕРГН, считают в Росреестре. В конце 2020 — начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства и обеспечить качественно новый уровень оказания услуг, подчеркивают в ведомстве.