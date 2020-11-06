Административное слушание дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне в пятницу, перенесено на 10—11 декабря. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Это дело не было рассмотрено сегодня в суде, оно было перенесено в административном порядке на 10—11 декабря, эта дата должна быть еще подтверждена», — сообщили в суде.

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов (36 млн долларов). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Позже Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии, что он продолжит бороться за свою жизнь, а его юридическая команда — готовить защиту в суде. Представитель Тинькова 2 апреля сообщил, что основатель группы «Тинькофф» ушел с поста председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.



Административное рассмотрение дела, изначально запланированное на конец апреля, переносилось четырежды. В пятницу фамилия бизнесмена фигурировала в списке дел об экстрадиции, которые лондонский суд должен был рассмотреть, однако в итоге этого не произошло.