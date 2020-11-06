Пандемия, ситуация в Киргизии и Белоруссии, обострение в Нагорном Карабахе влияют на снижение экономической активности в СНГ, ряд мировых игроков используют нестабильность для недобросовестной конкуренции, страны содружества в этих условиях должны оставаться ближайшим экономическими партнерами. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ. По его словам, пандемия COVID-19 не лучшим образом отразилась на экономиках стран содружества.

«В государствах-участницах СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, также и с третьими странами. Ситуация осложняется и другими факторами: непростая обстановка в Белоруссии, в Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе», — заявил Мишустин.

Он отметил, что некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию и общую нестабильность в мире, «чтобы получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают свое видение экономических процессов». «Санкции и протекционистские меры широко применяются в целях недобросовестной конкуренции. И в этих условиях страны содружества должны поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнерами. Россия настроена именно на это», — указал премьер.