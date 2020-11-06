Тема: "Элементы эффективного риск-контроля: санкционный комплаенс."
Вы узнаете:
- Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?
- Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?
- Как выявлять рисковые активы?
- Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?
- Как проводить комплаенс тренинг?
- Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?
Участие бесплатное.
11 ноября в 15-00
Регистрироваться можно здесь по ссылке: https://www.lexisnexis.ru/blog/events/2020/risk-control
Или написать письмо на адрес: Tatyana.Ruleva@lexisnexis.com
Оценить:
Нет комментариев