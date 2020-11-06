Вы узнаете:
  • Каковы основные обязательства топ-менеджеров по риск-контролю?
  • Какие этапы внутреннего контроля особенно важны?
  • Как выявлять рисковые активы?
  • Каковы «красные флаги» при взаимоотношении с контрагентами?
  • Как проводить комплаенс тренинг?
  • Какие инструменты использовать для комплаенс процедур? Как не попасть в санкционные списки OFAC по штрафам?
Участие бесплатное.
11 ноября в 15-00

Регистрироваться можно здесь по ссылкеhttps://www.lexisnexis.ru/blog/events/2020/risk-control
Или написать письмо на адрес:   Tatyana.Ruleva@lexisnexis.com