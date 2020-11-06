Некоторые пользователи столкнулись с проблемами при совершении денежных переводов в СберБанк . Так, клиенты Тинькофф Банка и ВТБ сообщили, что им не удалось совершить переводы.

При попытке совершить перевод из Тинькофф Банка в приложении появилось сообщение, что банк получателя средств не отвечает. Система предложила совершить перевод позднее. Интернет-банк ВТБ при попытке совершить перевод по номеру телефона выдал сообщение, что СберБанк отклонил операцию. Было также предложено совершить операцию позднее или сделать перевод по номеру карты.