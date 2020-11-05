Каждый пятый россиянин (19%) не готов перейти на фриланс из-за опасения остаться без пенсии, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ СберБанка. Более половины россиян (65%) могут полностью перейти на фриланс.

Год назад на фрилансе трудились 33% опрошенных. Сейчас 21% граждан имеют работу или подработку, на которой они оказывают услуги как частные лица и оформлены как самозанятые (официально зарегистрированы в этом статусе только 16% из них, 8% открыли ИП). Стабильный доход от фриланса получают 17% респондентов, оказывающих услуги в качестве частных лиц, 83% не могут прогнозировать, какую сумму в месяц они заработают. Половине опрошенных (50%) фриланс приносит доход до 15 тыс. рублей в месяц, почти трети (28%) — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, 13% респондентов зарабатывают от 30 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц и лишь 9% — более 50 тыс. рублей.

С большой вероятностью готовы полностью перейти на фриланс без оформления в штат 65% жителей России. Каждый пятый (21%) оценивает свой переход как «очень вероятный», а почти половина (44%) — как «вполне вероятный». Не собираются покидать работу в штате 11% опрошенных, 24% считают смену формы занятости маловероятной.

Более половины опрошенных (54%) считают, что фриланс связан с финансовой нестабильностью, по 9% респондентов беспокоятся о возможном снижении дохода и трудностях с получением ипотеки и потребительских кредитов, 22% считают, что работа на фрилансе не сопряжена с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью. Сейчас 13% респондентов утверждают, что уже копят на пенсию, а 25% планируют начать делать это в ближайшее время.