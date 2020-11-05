Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в пятый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0—0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

«Пандемия COVID-19 создает огромные трудности как для людей, так и для экономики в США и во всем мире. Экономическая активность и занятость (в стране — ред.) продолжают восстанавливаться, но их уровень все еще ниже уровней, зафиксированных в начале года… Общие финансовые условия остаются благоприятными, что частично отражает влияние мер поддержки экономики», — говорится в релизе регулятора.

Регулятор вновь отметил, что дальнейшее развитие экономики будет зависеть от эпидемиологической обстановки, и ее ухудшение будет оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в краткосрочной перспективе. При этом Федрезерв продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости корректировать свою монетарную политику.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Решение о сохранении ставки на уровне в 0—0,25% годовых было одобрено восьмью представителями регулятора, не поддержали решение двое.