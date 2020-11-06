Ралли цен на нефть прекратилось, Brent подешевела на 0,73% до 40,93 долл./барр. отражая опасения в связи с распространением коронавируса и перспективах снижения спроса. Тем не менее, курс рубля оставался сильным. По итогам дня российская валюта укрепилась на 2,96% до 77,01 руб./долл., оказав поддержку российским биржам: индекс РТС вырос на 5,65% до 1 170 пунктов, тогда как индекс Московской биржи прибавил 2,69% до 2 861 пунктов.

Российский рынок акций может ждать отскок: динамика азиатских рынков сегодня смешанная: индекс NIKKEI прибавил 1,03%, тогда как индекс Hang Seng опустился на 0,31%, а Shanghai Shenzhen CSI300 на 0,72%. Вчера ФРС сохранила процентную ставку без изменений на уровне 0,25%. В четверг в США количество случаев коронавируса впервые в мире достигло максимального уровня за сутки (100 тыс. случаев). На этом фоне глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что рост числа заболевших представляет риск для восстановления экономики. Американские и европейские фьючерсы к концу недели развернулись вниз, указывая на то, что для поддержания ралли рынкам может потребоваться больше стимулов

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

ВТБ: прогноз финансовых результатов за 3К20 по МСФО ВТБ, в понедельник, 9 ноября, представит финансовые результаты за 3К20 по МСФО. Мы ожидаем, что чистая прибыль снизится на 61% г/г в 3К20 (при ROAE на уровне 4,6%), однако восстановится почти с нулевого уровня 2К20. Хотя ЧПМ сохранится сильной в 3К20, рост отчислений в резервы, вероятно, будет нейтрализован доходом по курсовым разницам и отсутствием обесценения неосновных активов. Акции торгуются по коэффициентам 0,42x P/TBV и 1,39x P/PPOP 2020П (соответственно с дисконтами 38% и 2% к средним показателям за последние два года). Наши прогнозы чистой прибыли на 2020-2022 могут быть повышены (банк недавно прогнозировал 70-75 млрд руб. в 2020П, 250 млрд руб. в 2021П и 300 млрд руб. в 2022П, что на 46-91% выше нашей текущей оценки). Тем не менее, из-за рисков исполнения акции, вероятно, сохранятся под давлением в краткосрочной перспективе, тогда как дивидендная доходность за 2020П в размере примерно 4% (учитывая коэффициент дивидендных выплат на уровне 50%) не является привлекательной в сравнении с 6,5% и 7,3% у SBER и BSPB соответственно. Сокращение доли привилегированных акций (принадлежащих Минфину и АСВ) – потенциально большой катализатор акций банка. Хотя механизм и сроки, а также возможности по капиталу пока не ясны (мы ожидаем, что ситуация прояснится в ходе телефонной конференции).

Мы ожидаем, что чистый процентный доход вырастет на 22% г/г и на 2% к/к на фоне роста кредитов (+13% с начала года и на 9% к/к) при поддержке снижения фондирования и снижения отчислений в АСВ г/г. В результате, согласно нашему прогнозу, ЧПМ будет на 44 б. п. выше г/г и на 6 б. п. ниже к/к (на 10 б. п. выше к/к, исключая эффект, обратный отчислениям в АСВ в 2К20).

По нашей оценке, чистый комиссионный доход вырастет на 28% г/г и на 15% к/к в 3К20 на фоне восстановления транзакционной активности как в корпоративном, так и в розничном сегментах.

Прочий доход, вероятно, окажется в позитивной зоне и составит 10,5 млрд руб. в 3К20, как мы считаем (против негативных 43 млрд руб. в 2К20) на фоне поддержки положительной переоценки открытой валютной позиции банка (так как курс доллара укрепился на 14% в сравнении с 3К20).

Мы ожидаем, что операционные расходы вырастут на 4% г/г в 3К20, на основе месячных данных по МСФО, что соответствует ожиданиям менеджмента за 2020 г. (примерно 5%).

В результате операционная прибыль до отчислений в резервы за 3К20 составит 112 млрд руб. (+19% г/г и +132% к/к).

Согласно нашему прогнозу, стоимость риска за 3К20 составит примерно 2,9% (+191 б. п. г/г и +104 б. п. к/к) на фоне масштабного создания резервов по корпоративному кредитному портфелю (главным образом, в июле, как это отражено в месячных результатах по МСФО).

В результате мы ожидаем, что чистая прибыль за 3К20 снизится на 61% г/г до 19,8 млрд руб. (при ROE 4,6%). Информация о телефонной конференции: ВТБ проведет телефонную конференцию 9 ноября в 14:00 мск / 11:00 по времени Лондона. Номера для участия мы приводим ниже:для звонков из России - +7 495 646 9190; для звонков Из США - +1 323 794 2093; из Великобритании – +44 0 336 9411. Пароль: 2309799 (для прослушивания на русском языке); 6871645 (для прослушивания на английском языке, в синхронном переводе).

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)