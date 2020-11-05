Институту государственно-частного партнерства (ГЧП) грозит коллапс из-за поправок Минфина в Бюджетный кодекс, пишут «Ведомости» , ссылаясь на мнение экспертов. Поправки понадобились, чтобы запустить новый инструмент господдержки промышленных проектов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), позволив выделять по ним субсидии на срок более трех лет, но новая редакция кодекса звучит так, что выдавать субсидии по ним можно лишь в объеме, предусмотренном законом об СЗПК.

Юристы бюро «Качкин и партнеры» обращают внимание на то, что даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры механизм СЗПК предусматривает возмещение государством не более 50% затрат в размере налоговых поступлений от проекта, а заемное финансирование по СЗПК не компенсируется, что накладывает ограничения на участие в инвестпроектах банков; также возможностями ГЧП и концессий не смогут воспользоваться муниципалитеты.

Муниципалитеты не смогут решать инфраструктурные задачи самостоятельно, если регион, который теперь должен быть стороной соглашения, их не поддерживает в проекте, что грозит приостановкой или сокращением количества проектов в социально значимых сферах, говорит советник Squire Patton Boggs Константин Макаревич. На всех действующих концессиях и проектах ГЧП, где предусмотрен капитальный грант или субсидия на стадии эксплуатации проекта, изменения скажутся негативно — концедент может, ссылаясь на Бюджетный кодекс, отказать в выплате, считает исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

Минфин уверяет, что наличие СЗПК должно стать именно дополнительным основанием для субсидий из бюджета, а субсидии по соглашениям о ГЧП и концессиям эта поправка не затрагивает.