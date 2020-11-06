Работодатели смогут переводить сотрудников на временную удаленную занятость на срок не более шести месяцев. Соответствующая поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта об особенностях удаленной работы, сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил, что документ закрепляет несколько типов удаленной занятости. «Это постоянная дистанционная работа, когда изначально трудовой договор заключен о дистанционной работе. Это временный перевод на дистанционную работу. Мы определили, что он должен быть до шести месяцев», — сказал Исаев.

Он также подчеркнул, что разработанные поправки были одобрены всеми сторонами социального партнерства — правительством РФ, работодателями и профсоюзами.