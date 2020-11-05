На должность управляющего директора АО «ДОМ.РФ» и вице-президента Банка ДОМ.РФ назначен Дмитрий Дубенецкий. Он будет курировать работу юридических служб компаний группы «ДОМ.РФ», а также работу с портфелем проблемных активов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Дубенецкий начинал свою карьеру в юридических фирмах Clifford Chance и White&Case, также был исполнительным директором АО «Открытие Холдинг» (группа «Открытие»). В 2018 году присоединился к команде «ДОМ.РФ» в должности заместителя управляющего директора «ДОМ.РФ» и директора правовой службы Банка ДОМ.РФ.

Генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, представляя Дмитрия Дубенецкого в новой должности, отметил его участие в сопровождении перехода строительной отрасли на проектное финансирование. В частности, команда под управлением Дубенецкого участвовала в подготовке изменений в законодательство, регулирующее строительство в целом и девелопмент жилья в частности.