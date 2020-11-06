Росдорбанк увеличил в III квартале чистую прибыль до 101,9 млн рублей, что почти в три раза превышает показатели соответствующего периода в 2019 году. Такие данные финансовой отчетности представлены в релизе кредитной организации.

«Мы продолжаем ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. За год активы банка выросли на 5,3 миллиарда, и в третьем квартале 2020 года их объем составил 21,5 миллиарда рублей», — комментирует первый заместитель председателя правления Росдорбанка Алексей Виноградов.



Объем кредитного портфеля банка составил 11,5 млрд рублей на конец сентября текущего года, что на 2,4 млрд больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

«Ежегодная динамика финансовых показателей является верным признаком того, что банк успешно реализует выбранную стратегию», — отметил Виноградов.