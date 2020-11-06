Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее функцию конкурсного производства в Радиотехбанке, 3 ноября 2020 года подало в Арбитражный суд Нижегородской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения причиненных ему убытков в размере 1,9 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщается на сайте АСВ.

«Заявление подано в отношении Бокаревой Т. В., Грина Е. А., Губкина П. В., Кузьмина В. В., Левицкой Т. В., Лепендиной С. Л., Петрова А. А., Смоленцева А. Н., Степанова А. И., Суишева Е. А., Сушковой Ю. В., Тернавского О. С., Шибанова А. Ю.», — указано в релизе.

Уточним, что, в частности, Александр Степанов занимал должность председателя правления банка; Евгений Грин, Виталий Кузьмин, Александр Смоленцев входили в правление, Павел Губкин — в совет директоров.

АСВ в ходе конкурсного производства установило, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению ликвидной ссудной задолженности технической ссудной задолженностью, выводу ликвидного залога, в результате которых банку были причинены убытки», поясняется в сообщении. Данные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения таких лиц к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков.

Ранее ЦБ пришел к выводу, что из Радиотехбанка выводились активы через кредиты неплатежеспособным заемщикам. Регулятор сначала оценивал «дыру» в капитале банка в 203 млн рублей, но потом сообщал, что стоимость активов банка не превышает 2,3 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 3,3 млрд.



Арбитражный суд Нижегородской области 19 марта 2019 года признал Радиотехбанк банкротом. Лицензия у кредитной организации была отозвана 31 января 2019-го.