Агентство по страхованию вкладов досрочно прекратило исполнение функций временной администрации в Севастопольском Морском Банке на основании приказа Банка России от 6 ноября 2020 года. Об этом сообщает АСВ , а также крымский РНКБ, участвующий в качестве инвестора в санации СМБ.

Как указано в соответствующих релизах, годовое общее собрание акционеров Севастопольского Морского Банка, состоявшееся 6 ноября, сформировало коллегиальные органы управления банком в новом составе. Уточним, что на сайте кредитной организации информация о ее руководстве пока не обновлена.

Банк продолжает работать в обычном режиме, исполняя все обязательства перед своими клиентами, подчеркивают в АСВ.

В сообщении РНКБ отмечается, что «перед органами управления и контроля АО «СМБ» стоит задача по обеспечению клиентов АО «СМБ» полным спектром финансовых продуктов и услуг, в том числе современными цифровыми сервисами. На сегодняшний день уже проведен детальный аудит финансового состояния АО «СМБ», обеспечено бесперебойное выполнение обязательств перед клиентами банка. Партнерство АО «СМБ» с ПАО «РНКБ Банк», являющимся основным акционером СМБ, направлено на достижение синергетического эффекта для клиентов за счет доступа к современным цифровым банковским продуктам, государственным льготным программам кредитования малого и среднего бизнеса, продуктам лизинга и факторинга, а также к доступной ипотеке , включая льготные программы с государственной поддержкой».

В АСВ указывают, что, в соответствии с утвержденным Банком России планом участия агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, предусмотрена реорганизация последнего в форме присоединения к РНКБ. «После присоединения АО «Севастопольский Морской банк» к РНКБ Банку последний обеспечит осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, перешедших к нему от присоединенного банка», — подчеркивают в АСВ.

Напомним, Центробанк 29 января этого года утвердил план участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Севастопольского Морского Банка, решив «для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости» вместе с агентством привлечь РНКБ в качестве инвестора . Мораторий на удовлетворение требований кредиторов СМБ не вводился. Тогда же в банк была назначена временная администрация в лице АСВ. Согласно информации на сайте СМБ, в конце июля срок действия временной администрации был продлен на полгода.



В этом году также сообщалось, что Севастопольский Морской Банк оспаривает свою санацию .

