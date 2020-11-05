📰 Негосударственные пенсионные фонды за девять месяцев года заработали для клиентов 6,4% годовых, пишет «Коммерсант» . Это немногим хуже результата частных управляющих компаний и расширенного портфеля государственного «ВЭБ.РФ». Лучшие результаты в III квартале показали фонды, ушедшие в рисковые активы в первом полугодии, свидетельствуют данные Московской биржи. В конце квартала управляющим компаниям фондов имело смысл сокращать риск, переходя в более консервативные инструменты, указывают эксперты. Это позволило бы минимизировать риски потерь на фоне неопределенности на финансовом рынке.

📰 Минимизировать налоговые платежи в Европе станет труднее: в 2021 году европейские налоговые юристы и консультанты будут обязаны направлять описание налоговых схем своих клиентов в контролирующие органы в рамках так называемого механизма DAC 6, пишут «Ведомости» . Кроме того, вступят в действие новые правила по борьбе с отмыванием доходов 6 AML, которые предусматривают конфискацию доходов, источник происхождения которых неясен. Ключевой вопрос, которым задаются сейчас налоговые органы: насколько фактический функционал торговых компаний, внутригрупповых казначейских центров, холдингов и компаний, зарегистрированных в низконалоговых зонах, соответствует объемам прибыли, которую они освобождают от налогообложения.

📰 В Федеральной кадастровой палате назвали регионы-лидеры по постановке недвижимости на кадастровый учет, пишет «Российская газета» . В целом по стране в I квартале текущего года было принято более 1 млн заявлений на услугу кадастрового учета недвижимости. Во время весеннего карантина спрос на услугу упал на 35%. Но в III квартале россияне стали активнее — спрос на услугу кадастрового учета вырос на 49%. В пятерку регионов-лидеров по оформлению услуги кадастрового учета объектов недвижимости вошли Подмосковье, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская и Нижегородская области.

📰 Цены на перелеты в новогодние праздники (с вылетом 25 декабря — 10 января) будут на 14—17% ниже, чем в этот же период прошлого года, пишут «Известия» . Такие данные предоставили сервисы по продаже авиабилетов. Цены на полеты в Стамбул из российских городов — единственное открытое массовое международное направление в Новый год — выросли на 39%, говорят в Aviasales. В 2021 году авиабилеты подорожают в случае ослабления карантинных мер или банкротства одного из игроков российского рынка: предложение провозных мощностей снизится, и компании получат возможность поднять тариф, считают эксперты.

📰 Активность частных инвесторов на российском рынке по мере роста волатильности мировых финансовых рынков заметно снизилась, пишет «Коммерсант» . Чистый приток в розничные паевые фонды за октябрь составил 14,3 млрд рублей, это минимальное значение с мая этого года. При этом инвесторы предпочитали более консервативные и защитные инструменты, в первую очередь ПИФы с валютными активами, будь то акции, еврооблигации или золото. По окончании предвыборной лихорадки участники рынка ожидают возвращения инвесторов к более рисковым активам.