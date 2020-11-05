Госдума заказала экспертно-аналитическое исследование по вопросу разработки проекта социальной доктрины РФ и ее нормативно-правового обеспечения. Согласно данным открытого конкурса, размещенного на портале госзакупок в четверг, стоимость соответствующих работ составит 5 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию законодательного обеспечения и механизмов практической реализации социальной политики России, разработка проекта социальной доктрины Российской Федерации и ее нормативно-правовое обеспечение», — обозначена цель исследования в техзадании.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимо комплексно оценить текущее состояние социальной политики РФ и выработать подходы к ее развитию. «Одним из возможных путей решения этой проблемы может стать разработка социальной доктрины Российской Федерации», — отмечается в конкурсной документации.

Среди задач исследования значится выработка предложений по формированию такой доктрины, «определяющей социальную политику на долгосрочный период», а также подготовка инициатив по совершенствованию системы госуправления социальной сферой и правового регулирования социальной политики в контексте принятых поправок к конституции. В частности, планируется проанализировать опыт регулирования социальной политики не менее чем в десяти зарубежных странах.



Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 27 ноября.