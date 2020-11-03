Чистый убыток итальянской банковской группы Unicredit по итогам первых трех кварталов 2020 года составил 1,606 млрд евро, годом ранее банк получил прибыль в 4,208 млрд, следует из отчетности группы.

Операционная прибыль за отчетный период снизилась на 15,6%, до 5,555 млрд евро. Чистый процентный доход группы составил 7,19 млрд евро, что на 4,9% ниже в годовом выражении. Выручка сократилась на 7,8% — до 12,902 млрд евро.

По итогам III квартала чистая прибыль Unicredit составила 680 млн евро, что в 1,7 раза меньше год к году, прогноз составлял 334 млн евро. Операционная прибыль сократилась на 13,8%, до 1,945 млрд евро. Чистый процентный доход составил 2,303 млрд евро, что на 8,6% меньше, чем годом ранее. Выручка за три месяца уменьшилась на 7,4%, до 4,354 млрд евро, но в квартальном выражении показала рост — на 4,4%.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает ЮниКредит Банк, принадлежащий группе. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.