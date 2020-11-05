Суд США по Северному округу штата Калифорния обязал компанию Павла Дурова Telegram возместить судебные издержки на сумму более 620 тыс. долларов американскому стартапу Lantah LLC, с которым он судился за право использования товарного знака и тикера Gram. Об этом пишет сайт ZDNet.

Telegram подал иск к Lantah LLC в мае 2018 года, в заявлении утверждалось, что стартап нарушил права на торговый знак Gram, с просьбой запретить использовать знак в дальнейшем. В августе 2020 года Telegram пришлось отозвать свой иск из-за проблем компании с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая помешала Telegram запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram.

Суд также обязал компанию выплатить стартапу судебные издержки: 6,7 тыс. долларов компенсации собственных расходов компании и 618,2 тыс. долларов компенсации расходов на адвоката. Lantah требовала от Telegram свыше 1,6 млн долларов, но суд лишь частично удовлетворил требования стартапа.