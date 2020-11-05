Ранее Telegram подал иск к Lantah LLC в мае 2018 года, в заявлении утверждалось, что стартап нарушил права на торговый знак Gram.
Суд США по Северному округу штата Калифорния обязал компанию Павла Дурова Telegram возместить судебные издержки на сумму более 620 тыс. долларов американскому стартапу Lantah LLC, с которым он судился за право использования товарного знака и тикера Gram. Об этом пишет сайт ZDNet.
Telegram подал иск к Lantah LLC в мае 2018 года, в заявлении утверждалось, что стартап нарушил права на торговый знак Gram, с просьбой запретить использовать знак в дальнейшем. В августе 2020 года Telegram пришлось отозвать свой иск из-за проблем компании с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, которая помешала Telegram запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram.
Суд также обязал компанию выплатить стартапу судебные издержки: 6,7 тыс. долларов компенсации собственных расходов компании и 618,2 тыс. долларов компенсации расходов на адвоката. Lantah требовала от Telegram свыше 1,6 млн долларов, но суд лишь частично удовлетворил требования стартапа.
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